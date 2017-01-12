برشلونة ويوفنتوس يتقدمان بالكأس وليفربول يتعثر بانكلترا..

تأهل برشلونة للدور ربع النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على اتلتيكو بيلباو (3-1) ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 للبطولة.

وسجل أهداف برشلونة كل من لويس سواريز ونيمار داً سيلفا من ركلة جزاء وليونيل ميسي بالدقائق 36 و47 و77، ولبيلباو انريك سبوريت بالدقيقة 51.

وقطع ريال سوسييداد بطاقة العبور لدور الثمانية، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه فياريال، على ملعب «لا سيراميكا»، وعلى ملعب «مينديزوروتزا» تأهل ديبورتيفو ألافيس لربع النهائي على حساب ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا على الرغم من تعادله أمام جماهيره 1-1.

وعاد ألكوركون ببطاقة العبور للدور ذاته من معقل مضيفه كوردوبا «نويفو أركانخيل» بعدما قلب تأخره بهدف نظيف لفوز بهدفين لواحد.

بعد سقوطه بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 لكاس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو» الأسبوع الماضي، يدخل إشبيلية مباراة الإياب الخميس أمام جماهيره على ملعب «رامون سانشيز بيثخوان» ولا يجول في خاطر لاعبيه سوى أمر وحيد وهو كيفية قلب الطاولة على الفريق الملكي واقتلاع بطاقة العبور، قبل موقعة الليغا بينهما يوم الأحد على نفس الملعب.

وحسم يوفنتوس تأهله لدور الثمانية لكأس إيطاليا في مشوار الحفاظ على لقبه خلال العامين الأخيرين بالفوز على ضيفه أتلانتا 3-2.

وتقدم يوفنتوس بهدفين في الشوط الأول عبر باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش في الدقيقتين 22 و 34 قبل أن يقلص كونكو الفارق في الدقيقة 72، ثم سجل بيانيتش الهدف الثالث في الدقيقة 75 قبل أن يختتم الشاب لاتي لات الأهداف في الدقيقة 81.

وتأهل فريق فيورنتينا للدور ربع النهائي بعدما تغلب بصعوبة على ضيفه كييفو فيرونا بهدف نظيف سجله الجناح فيديريكو بيرنارديسكي في الوقت بدل الضائع (90+3) على ملعب أرتيميو فرانكي.

وخرج ساوثهامبتون فائزًا من معركته الأولى أمام ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0 على ملعب «سانت ميرين» في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

وأحرز ناثان ريدموند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20، وتجري مباراة الإياب على ملعب «أنفيلد» في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.