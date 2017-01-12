سواريز يحذر برشلونة

جددوا لميسي بلا تردد..

أكد مهاجم برشلونة، الأوروغواياني لويس سواريز، عقب الفوز على أتلتيك بلباو 3-1 والتأهل لربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، ضرورة قيام النادي الكتالوني بواجبه والتجديد لزميله في الخط الأمامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصرح سواريز، الذي احتفل الاربعاء بهدفه رقم 100 بقميص البلاوغرانا، وبقيادته لربع النهائي بصعوبة عقب خسارة الفريق ذهابا في سان ماميس بهدفين لواحد: «ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم، ما ينبغي القيام به هو الذهاب لتجديد عقده، وليس الانتظار لتقييم الأمور بمنطق سليم».

ورد سواريز بهذا الشكل على تصريحات المدير التنفيذي للنادي الكتالوني، أوسكار جراو، الذي قال: «يجب أن يقيم برشلونة الموقف بهدوء وبمنطق سليم.. لا يمكن للنادي تجاوز حد 70% من ميزانيته المخصصة للأجور».

وشهد لقاء برشلونة امام بلباو تألق ثلاثي هجوم البلاوغرانا «MSN» بعد تسجيل ميسي والبرازيلي نيمار هدفي الفريق الآخرين إضافة لسواريز، ليحجز الفريق الكتالوني بطاقة العبور لدور الثمانية، بالإضافة لتخطيهم حاجز الـ300 هدف.