تشابي ألونسو: ليفربول قادر على الفوز بالبريميرليغ..

قلة هم النجوم الذين تركوا بصمة مع كل الأندية التي دافعوا عن الوانها ولعل نجم منتخب اسبانيا السابق وبايرن ميونيخ الحالي تشابي ألونسو من الاسماء التي يشار اليها بالبنان منذ نعومة أظافره في ريال سوسييداد الى ليفربول الانكليزي ومنه الى ريال مدريد قبل ان يحط الرحال عام 2014 مع العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

ألونسو مخلص تربطه صداقات ودائما ما يكون على تواصل مع أنديته السابقة والزملاء لذا يستمتع بأداء فريق ليفربول حاليا تحت قيادة المدير الفني الالماني يورغن كلوب حيث www.sc.qa قال لموقع اللجنة العليا للمشاريع والارث

“ليفربول قادر على أحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز ولما لا؟ هناك الكثير من المباريات متبقية على الدوري وهم يلعبون جيدا “. ألونسو كان يتحدث على هامش معسكر فريق بايرن ميونيخ الشتوي الذي يقيمه في العاصمة القطرية الدوحة.

وعن تواصله الدائم مع ليفربول وجماهيره وحرصه على حضور المباريات في (انفيلد رود) أجاب ” كل ناد ارتديت قميصه اشعر أنه جزء من قلبي وبالتأكيد ليفربول ناد مميز بالنسبة لي ولا أخفي سعادتي وانا اشاهدهم يعودون الى مكانهم الطبيعي بين أندية المقدمة في أنكلترا, هم يحتاجون التنافس على الالقاب والعودة الى دوري أبطال أوروبا “.

ألونسو كان من النجوم الذين حرص مواطنه خوسيب غوارديولا على استقدامهم الى بايرن ميونيخ فصار احد الاعمدة الساسية في التشكيلة فحقق العديد من الالقاب لكنه يتطلع الى لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بشغف ويقول : “نحن ننافس على ثلاثة ألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا لكن للأخيرة أهمية خاصة حيث أريد أن أضيف لقبا ثالثا بعدما رفعت الكأس مع ليفربول عام 2005 وريال مدريد في 2014, لكن للوصول الى المنصة علينا بذل جهود كبيرة لأن ريال مدريد موجود وبرشلونة ويوفنتوس أيضا “.

ألايطالي كارلو أنشيلوتي أستلم دفة التدريب في بايرن ميونيخ بعد رحيل غوارديولا الى مانشستر سيتي وهو ليس غريبا عن ألونسو حيث دربه في ريال مدريد : ” لدي تجربة رائعة مع أنشيلوتي حيث تشعر كيف يقود الفريق وكيفية تعامله مع اللاعبين لأستخراج أفضل أمكاناتهم ولهذا حقق نتائج مع كل الاندية التي قام بتدريبها “.

مسيرة ألونسو الناجحة مع الاندية توازيها مسيرة مظفرة ايضا مع المنتخب الاسباني حيث كان جزء من الجيل الذهبي الذي أحرز ثلاثة القاب متتالية (أمم أوروبا 2008و2014 وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقا) وشارك في 114 مباراة بقميص بلاده.

تشابي الونسو يشعر بالراحة في معسكر بايرن ميونيخ بالدوحة وردا على سؤال حول تحضيرات قطر لنهائيات كأس العالم 2022 أجاب : “في السنوات القليلة الماضية قاموا بعمل كبير في قطر خاصة بتجهيزات أكاديمية أسباير ,هم يعملون من القاعدة ويطورون اللاعبين الشباب على الاسس الكروية الحديثة وعلى المدى البعيد لابد ان تظهر النتائج ,أمامهم تحدي كبير عام 2022 خلال نهائيات كأس العالم لكنهم يعملون بكل جهد للوصول الى أهدافهم “.

لألونسو ذكريات مع كأس العالم بدأت في النهائيات التي استضافتها أيطاليا عام 1990 : “كنت طفلا في ذلك الوقت وأذكر ألمانيا كان لديها منتخبا قويا أحرز اللقب ولا أنسى ركلة الجزاء في المباراة النهائية التي سددها أندرياس بريمه أمام الارجنتين ومنحتهم اللقب, كذلك أذكر منتخب بلادي حين خرج أمام يوغوسلافيا بخسارتنا (1-2) بعد ان قدمنا مباراة كبيرة “.

زميل تشابي السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بجائزة افضل لاعب في العالم للمرة الرابعة ,لكن اللاعب المخضرم لديه مثل أعلى أخر في كرة القدم : ” هناك لاعبا أعجبت به ولعبت بمواجهته هو الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الحالي, لقد كان يقوم بأشياء رائعة داخل الملعب ,واجهته في بداياتي كلاعب محترف وكان التحدي كبير وحاليا يقوم بعمل كبير على رأس الجهاز الفني لريال مدريد أيضا “.