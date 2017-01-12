حصاد محلي..

بطولة الدول بالتزلج..

انطلقت بطولة ” الدول الصغرى في الاتحاد الدولي للتزلج ” التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج على منحدرات جبران خليل جبران الدولية في منطقة الارز حتى الأحد في ظل طقس مشمس رائع .

ونجح لبنان في حصد ميدالية برونزية في اليوم الأول بواسطة المتزلجة جاكي شمعون، وجاءت نتائج اليوم الاول على الشكل التالي:

*سباق الاتحاد الدولي للتزلج ( فئة الرجال ):

المركز الاول : ماركو ستيفوفيتش ( صربيا ) .

المركز الثاني : الكسندر ستفنوتش (رومانيا ).

المركز الثالث : يان جاكوبكو ( سلوفاكيا ) .

*سباق الاتحاد الدولي للتزلج ( فئة السيدات) :

المركز الاول : كريستينا توش ( رومانيا ) .

المركز الثاني : اليسندرا تريفوا ( رومانيا ) .

المركز الثالث : اناستازيا مانتيسو ( اليونان ) .

*سباق الدول الصغرى في الاتحاد الدولي للتزلج ( فئة الرجال) :

المركز الاول : كريستينا توش ( رومانيا ) .

المركز الثاني : اليسندرا تريفوا ( رومانيا ) .

المركز الثالث : السندرو ماريوني ( سان مارينو ) .

*سباق الدول الصغرى في الاتحاد الدولي للتزلج ( فئة السيدات) :

المركز الاول : كريستينا توش ( رومانيا ) .

المركز الثاني : اليسندرا تريفوا ( رومانيا ) .

المركز الثالث : جاكي شمعون ( لبنان ).

رقم قياسي لسيوفي.

نظم نادي الجمهور الرياضي اللقاء الثالث في ألعاب القوى تحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ممثلاً بعضو الاتحاد فيليب بجاني على مضمار مدرسة سيدة الجمهور، وتمّ خلال هذا النهار تحطيم رقم قياسي من قبل عداء نادي الجمهور الكسندر سيوفي في 300 متر لفئة الصغار مسجلاً 39.57 ثانية.

انتخابات قدامى الطائرة..

استنادا الى المادة العاشرة من النظام الاساسي لتجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان وعطفا على المادة الثامنة من النظام الداخلي للتجمع، دعت الهيئة الادارية الاعضاء المنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم، التقدم بطلبات الترشح الى امانة السر قبل تاريخ الخامس من شهر شباط 2017 في مقر التجمع.

علما ان الجلسة الاولى لعملية الانتخاب سوف تجرى بتاريخ يوم الاحد الموافق في 12 شباط 2017 وذلك عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مقر التجمع الواقع في منطقة جديدة المتن (نهر الموت) سنتر جبارة الطابق الثاني، وفي حال عدم اكتمال النصاب تلتئم الجمعية العمومية في جلسة ثانية بتاريخ الاحد 19 شباط 2017 وبمن حضر.

مؤتمر صحافي للتايكواندو..

دعا الاتحاد اللبناني للتايكواندو رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيسه الدكتور حبيب ظريفة عند الساعة السادسة من مساء السبت 14 كانون الثاني الجاري في فندق “متروبوليتان” (سن الفيل) .

والمؤتمر الصحافي مخصص لتكريم بعثة لبنان للتايكواندو التي شاركت في بطولة العالم التي جرت الخريف الفائت في كندا وتوقيع البروتوكول الثنائي بين السفارة الكورية الجنوبية والاتحاد اللبناني وكشف النقاب عن الشركات الراعية والاعلان عن كافة اللجان التابعة للاتحاد.وسيحضر المؤتمر الصحافي فاعليات ديبلوماسية ورياضية وعائلة لعبة التايكواندو ورجال الصحافة والاعلام.