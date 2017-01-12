فريق ارجنتيني ينجو من كارثة طيران

قرر فريق بيلغرانو الأرجنتيني إلغاء معسكره في تشيلي بعد حصول عطل إلكتروني في الطائرة التي كانت من المفترض أن تقلهم قبل الإقلاع.

وبعد أن صعد الفريق على متن طائرة تابعة لشركة خطوط سكاي المتجه نحو تشيلي من أجل خوض معسكره التدريبي قبل إنطلاق الموسم، حدث عطل إلكتروني عندما كانت الطائرة تدور على المدرج قبل الإقلاع، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لثواني معدودة.

وبسرعة طالب الفريق من طاقم الطائرة العودة وعدم التحليق خوفاً من حدوث كارثة خصوصاً بعد حادثة سقوط طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي.

وأكد النادي الذي يتخذ مدينة قرطبة مقراً له بأنه سيعاود حجز موعد جديد للسفر إلى تشيلي.

في أواخر تشرين الثاني الماضي، هزت حادثة سقوط طائرة تقل فريق شابيكوينسي إلى كولومبيا العالم حيث تواجد على متن الطائرة 22 لاعباً والطاقم التدريبي من بين 77 راكباً ولم ينجو سوى ثلاثة لاعبين من الفريق بالإضافة لصحفي وإثنين من طاقم الطائرة.