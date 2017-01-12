قالوا وسمعنا..

حقيقة الإشاعات..

نفت مصادر سلوية بشدة ما يشاع حول الاسباب الحقيقية لغياب جان عبد النور عن تشكيلة منتخب لبنان عن بطولة غرب آسيا بكرة السلة، واكدت ان عدم استدعاء قائد فريق الرياضي ومنتخب لبنان سابقاً يعود الى معاناته من اثار الإصابة، اذ تبيّن انّ عبدالنور، مصاب بتمزق من الدرجة الاولى، وهو يحتاج لفترة لا بأس بها من الراحة.

لجنة الخبرات..

تألفت لجنة جديدة للمنتخبات الوطنية في الإتحاد اللبناني تكونت من ياسر الحاج رئيساً والاعضاء رامي فوّاز وسليم فوّال وغازي بستاني وباتريك لحود، واللافت بأن الاعضاء الخمسة هم لاعبون سابقون منهم من لعب ايضا في كأس العالم 2002 مثل ياسر الحاج وغازي بستاني، ويرتقب ان ترتد خبرتهم إيجاباً باعادة بناء المنتخبات.

طموحات الشرتوني..

يواصل اللاعب اللبناني الاصل جوزيف الشرتوني عروضه اللافتة بدوري الجامعات الاميركية، اذ يبلغ معدله بموسمه الثاني لتاريخه، 11.4 نقطة مع 4.2 متابعات و5.7 تمريرات حاسمة بالمباراة الواحدة مع جامعة فوردهام، ويلفت شرتوني وهو لبناني- كندي انّ حلمه الاساس اللعب بالـNBA، اما خياره الثاني البديل فهو إحتراف اللعبة.