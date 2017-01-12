لماذا اعتذر قائد برشلونة من ريال مدريد؟..

اعتذر قائد برشلونة أندريس إنيستا للعديد من لاعبي ريال مدريد بسبب الغياب التام عن حفل توزيع جوائز الفيفا يوم الاثنين الماضي في مدينة زيوريخ السويسرية.

وقرر لاعبو برشلونة مقاطعة حفل الفيفا السنوي لأسباب غير معروفة، فيما كشفت بعض المصادر أن الغياب جاء لتضارب الموعد مع مواجهة أتلتيك بلباو في الكأس.

وقالت صحيفة “ماركا” أن إنيستا يعلم بأن لاعبي ريال مدريد يشعرون بالإهانة، ولهذا سعى لاصلاح الجسور من خلال التحدث مع كل لاعب على حدة ، بما في ذلك سيرجيو راموس.

واعترف مدافع برشلونة السابق دانييل ألفيس بعد انتهاء حفل الفيفا أنه كان وحيداً ومحاط بالعديد من لاعبي ريال مدريد، فيما أبدى استغرابه من عدم حضور لاعبي النادي الكتلوني.

وتعرض جميع لاعبي برشلونة لانتقادات شديدة بسبب عدم حضور جوائز الفيفا، حيث أكد دييغو مارادونا أن ليونيل ميسي فضل مشاهدة الحفل من المنزل على المجيء على زيوريخ.