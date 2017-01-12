ملاعب عالمية..

فيدرير الأعلى قيمة سوقياً..

كشفت دراسة أعدتها مدرسة لندن للتسويق، أن لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير، كان الرياضي الأعلى قيمة تجارية في 2016.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع رابطة لاعبي التنس المحترفين، فإن فيدرير المصنف الأول عالميًا سابقًا، والـ17 حاليًا، ربح العام الماضي 49.2 مليون جنيه إسترليني بفضل اتفاقيات الرعاية والدعاية، رغم ابتعاده عن الملاعب لستة أشهر، بسبب إصابة في الركبة اليسرى، ويأتي في المرتبة الثانية لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، يليه مواطنه لاعب الغولف فيل ميكلسون.

عودة بيل..

أكد مدرب منتخب ويلز لكرة القدم، كريس كولمان، أن مرحلة تعافي غاريث بيل، نجم الفريق، من إصابته «تسير بشكل جيد بدون مشكلات»، وأنه يفكر في استدعاء نجم ريال مدريد للمباراة المقبلة أمام منتخب أيرلندا في دبلن في 24 مارس/ آذار المقبل.

ميسي غاضب من برشلونة..

ذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، غاضب بشدة بسبب التصريحات التي أطلقها مسؤولو النادي بشأن قضية تجديد عقده.

وتحوم الشكوك حول إمكانية توقيع ميسي على عقد جديد، بعدما تمكن النادي الكتالوني من الإبقاء على عدد كبير من نجومه باستثناء اللاعب الأرجنتيني.

وقالت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن ميسي غاضب من هذه التصريحات، مشددة على أن الأمر قد يكون له عواقب داخل أسوار الكامب نو خلال الفترة المقبلة.

رحيل تايلور..

توفي مدرب المنتخب الإنكليزي السابق غراهام تايلور عن عمر ناهز 72 عاما حسب ما أعلن وكيل أعماله يوم الخميس.

وسبق لتايلور تولي تدريب المنتحب الإنكليزي بين عامي 1990 و1993 خلفا للراحل بوبي روبسون، كما أشرف أيضا على تدريب كل من واتفورد وأستون فيلا.