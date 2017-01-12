هل تقبل الجزائر بمنتخبها لاعباً من اسرائيل؟!..

أعرب جوردان فوشار، وهو لاعب فرنسي يحمل الجنسية الجزائرية ويلعب في دوري الكيان الصهيوني لكرة القدم، عن استعداده لتمثيل منتخب الجزائر في حال تلقى الدعوة من الاتحاد المحلي للعبة.

والتحق جوردان فوشار ( 25 عاما) بنادي مكابي حرزيليا الناشط في دوري الدرجة الثانية قادما من فرنسا.

وقال فوشار لموقع “لوموند” في نسخته الإفريقية إنه يرغب في حمل الألوان الوطنية، وأضاف ” أبي فرنسي وأمي جزائرية من قسنطينة.. أملك جوازي السفر البلدين، سبق للاتحادين الجزائري والفرنسي أن تقربا مني للالتحاق بمنتخبات الشباب لكنني كنت مصابا، ومنذ ذلك الوقت لم تتكرر الاتصالات”.

وتابع قائلا ” إذا تلقيت دعوة من الجزائر، فسألتحق بدون تردد، وسأكون أول لاعب من أصول عربية يلعب في إسرائيل والتحق بمنتخب من شمال إفريقيا”، وفقا لصحيفة “الخبر” الجزائرية.