هل يلعب اللبناني الشرتوني بالـNBA؟..

يواصل اللاعب اللبناني الاصل جوزيف الشرتوني عروضه الرائعة في دوري الجامعات الاميركية حيث يبلغ معدله في موسمه الثاني الى حدّ الآن 11.4 نقطة مع 4.2 متابعات و5.7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة مع جامعة فوردهام.

الشرتوني وهو لبناني – كندي أشار الى انّ حلمه الاساس هو اللعب في دوري الرابطة الاميركية للمحترفين، اما خياره الثاني فهو إحتراف اللعبة ما لم ينجح في اللعب بالدوري الاميركي، وفقاً لـarabasket.

ومن اهم إنجازات الشرتوني انه نال جائزة افضل لاعب مبتدئ (freshman) في قسم Atlantic 10 بدوري الجامعات الاميركي كما وبلغ معدله 11 نقطة في موسمه الاول وبات اكثر لاعب يحرز تمريرات حاسمة في موسمه الاول بتاريخ جامعته.