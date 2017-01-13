ابراهيموفيتش: اعلان موتي لن يمحيني من ذاكرة الذين يكرهوني!..

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، تصريحاته اللاذعة ضد من شككوا في فرص نجاحه بالبريمييرليغ، خاصة مع عمره المتقدم، وذلك عندما قرر الانضمام إلى المانيو مطلع هذا الموسم.

وقدم إبراهيموفيتش (35 عامًا) مستويات رائعة رفقة الشياطين الحمر، إذ سجل 18 هدفًا وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات هذا الموسم، كما يحتل المرتبة الثانية في قائمة هدافي البريمييرليغ برصيد 13 هدفًا.

وقال إبرا، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “ليست لدي مشكلة في الانتقادات، تخطيت ذلك خلال مسيرتي، فالانتقاد دائمًا يعطيني الطاقة“.

وأضاف: “الناس يتحدثون عني ويقولون إنني ميت، وكذلك لاعبين سابقين أنا في الأساس لا أتذكرهم عندما كانوا يلعبون، ولكن الشيء الوحيد المؤكد أنهم سوف يتذكرون إبرا لبقية حياتهم“.

وتابع إبرا “بعد سنوات عديدة من تلك الأحاديث مثل أنه لا يمكنه النجاح في الدوري الإنكليزي، وعندما اعتقدوا أن الأمر بات أكثر صعوبة بسبب التقدم في العمر اخترت القدوم إلى هنا“.

وأوضح مهاجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق: “دعونا نقول أن شخصًا في موقفي قد يسلك الطريق السهل بالسفر إلى الخارج وجني الأموال في الصين“.

وواصل: “لكني لم أختر ذلك، قررت قبول التحدي، وهذا ما قررته، لذلك فضلت الانتقال لليونايتد، عانوا على مدار السنوات الأربع الماضية، إذا تمكنت من إنهاء المهمة في أن أجعلهم في القمة سأكون أكثر من سعيد“.

وختم إبرا تصريحاته بقوله: “أنا لا أحب العمل السهل، وكذلك الأهداف السهلة، دائمًا ما أحب الأشياء الصعبة، في عمر 35 عاما قالت الناس من المستحيل أن أفعل، ولكني فعلت ما استطيع القيام به“.