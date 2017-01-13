بماذا هدد بوغبا ليفربول

يتطلع الفرنسي بول بوغبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لمواجهة ليفربول الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من “البريمييرليغ“.

وقال بوغبا، في تصريحات لشبكة “بي بي سي” الإنكليزية: “تاريخ هذه المواجهة معروف للجميع، إنه ديربي كبير، ويتخطى ديربي مانشستر سيتي“.

وأضاف نجم يوفنتوس السابق: “أجواء مواجهة ليفربول دائمًا ما تكون مميزة جدًا“.

وتابع الدولي الفرنسي، موجها تهديدات صريحة لليفربول: “أنت تريد كسب النقاط الثلاث أمام أي فريق، ولكن الأمر يكون مميزًا أكثر عندما يكون أمام ليفربول“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بسلم ترتيب الدوري الإنكليزي، برصيد 39 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.