ريال مدريد يتجاوز مطب إشبيلية ويعبر لدور الثمانية بالكأس..

التحق ريال مدريد بركب المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، رغم تعادله امام إشبيلية (3-3) الخميس، في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

وتقدم إشبيلية عبر دانيلو لويز دا سيلفا (د10 خطأ بمرماه)، وعادل ماركو اسينسيو لريال (48)، واستعاد إشبيلية تقدمه بواسطة ستيفان (52)، ثم عزز الفارق بهدف فيسنتي ايبورا (77)، لكن ريال عاد وقلص الفارق بركلة جزاء سجلها العائد سيرجيو راموس (83)، ثم عادل كريم بنزيما الأرقام (90).

وكان الفريق الملكي فاز ذهاباً بثلاثية نظيفة.

كما تأهل سيلتا فيغو للدور ذاته عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه فالنسيا وإيبار عقب تعادله سلبيا مع ضيفه أوساسونا.

وكرر سيلتا فيغو بتلك النتيجة تفوقه على فالنسيا، بعدما تغلب ذهابا 4 / 1 على الفريق الأندلسي في معقله (ملعب ميستايا) في الثالث من الشهر الجاري، ليأتي تأهله عن جدارة واستحقاق عقب فوزه علىمنافسه 6 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر جيوسيبي روسي بالتسجيل لسيلتا فيغو في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل زكريا بقال لفالنسيا بعدها بدقيقتين.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز بيوني سيستو الهدف الثاني لسيلتا في الدقيقة الأخيرة.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء إيبار مع ضيفه أوساسونا.

وحجز إيبار بطاقة التأهل، مستفيدًا من فوزه الكبير ذهابا 3 / صفر على ملعب أوساسونا الأسبوع الماضي.

وتأهل ميلان الى الدور ربع النهائي لكأس ايطاليا بفوزه على تورينو (2-1)، بدور الستة عشر.

وتقدم تورينو عبر أندريا بيلوتي (27)، قبل ان يسجل ميلان هدفين بواسطة يوراي كوسكا (61)، وجياكومو بونافينتورا (64).