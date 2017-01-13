سفير الجنوب يسقط ضيفه البقاعي

قاد جمال طه فريقه التضامن صور لافتتاح مرحلة اياب الدوري اللبناني لكرة القدم بالفوز على ضيفه النبي شيث بهدف نظيف على ملعب صور البلدي.

وسجل الفلسطيني وسيم عبد الهادي هدف المباراة في الدقيقة 38، ليحقق ابناء صور فوزهم الاول تحت قيادة طه الذي تم تعيينه بين مرحلتي الذهاب والاياب خلفا لمحمد زهير، في حين لم تكن انطلاقة الاياب بقدر طموحات ابناء البقاع بقيادة مدربهم الحاج محمود حمود.

وبهذا الفوز رفع التضامن صور رصيده الى 16 نقطة في المركز الثامن، في حين بقي رصيد النبي شيث عند النقطة 17 بالمركز الخامس.

وهنا بقية المباريات:

السبت طرابلس الصفاء بلدية طرابلس 13.40

السبت شباب الساحل السلام زغرتا العهد 14.15

السبت الأنصار الاجتماعي بلدية صيدا 14.15

الاحد الراسينغ النجمة المدينة الرياضية 15.30

الاثنين الاخاء الاهلي العهد بلدية بحمدون 14.15