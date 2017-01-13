لماذا أبعدت الكويت عن تصفيات كأس اسيا؟..

تلقى سهو السهو، سكرتير عام الاتحاد الكويتي المنحل، خطابا، من قبل الاتحاد الآسيوي الجمعة، تم التأكيد خلاله بشكل رسمي على استبعاد المنتخب الكويتي من المشاركة في مراسمقرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 بدولة الإمارات، ومن ثم مشاركة منتخب ماكاو بدلا عنه.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لا يعترف إلا بالاتحاد الذي ترأسه الشيخ طلال الفهد وتم حله بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في 24 أغسطس/آب الماضي، بسبب مخالفاتمالية وإدارية وفقا لما ذكره نائب مدير الهيئة العامة الدكتور حمود فليطح.

وجاء استبعاد المنتخب الكويتي من القرعة التي ستجرى مراسمها يوم 23 يناير/كانون ثان الجاري، بسبب عدم رفع تعليق النشاط الرياضي عن الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدوليةوالاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث اشترطت الأولمبية الدولية ضرورة التنازل عن القضايا المرفوعة من قبل الحكومة على الهيئات الرياضية مع تعديل القوانين وإعادة مجالس إدارةالاتحادات المنحلة، واستجابت الحكومة للشرط الأول والثاني فقط.