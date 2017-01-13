مناورات سعودية في ابو ظبي..

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

و عمد المدير الفني بيرت فان مارفيك على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية و عمد في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت النادي الصحي على تنفيذ عدداً من التمارين اللياقيه برفقة المعد البدني بعدها تمارين تقوية باستخدام أحدث أجهز التقوية .

وفي الحصة التدريبية المسائية ركز بيرت فان مارفيك على الجزء التكتيكي حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير من مسافات متنوعة ليشرع بعدها على تطبيق تمرين الاستحواذ باستخدام ثلاثة مجموعات واختتمت الحصة التدريبية “بمناورات تكتيكية” على كامل الملعب .

على صعيد متصل شارك اللاعب سامي النجعي في التدريبات الجماعية مع زملائه من الحصة التدريبية الصباحية ، فيما لم يكمل اللاعب ياسر المسيليم الحصة التدريبية المسائية لشعوره بألم في كاحل قدمه ليكتفي بتمارين خاصة في النادي الصحي .

ويجري المنتخب السعودي الجمعة حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.