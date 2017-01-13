ميسي يفجر ثورة في برشلونة!!..

أكدت صحيفة “سبورت” الكاتالونية ان جماهير نادي برشلونة انقلبت ضد ناديها بسبب تصريحات مدير النادي الحالي أوسكار جورو.

وصرح جورو انه يرى ان برشلونة عليه أن يتأنى قبل تمديد التعاقد مع ليونيل ميسي.

وقالت “سبورت” المقربة من النادي الكاتالوني، أن جماهير برشلونة شنت انتقادات لاذعة ضد جورو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته ضد ميسي وبيكيه.

وكان جورو اكد ايضاً، أنه طلب من بيكيه عدم الحديث مرة آخرى عن التحكيم وأن النادي لا يفضل تلك الطريقة.

وترفض جماهير برشلونة فكرة التأخر في تمديد عقد نجمها الأول ليونيل ميسي.