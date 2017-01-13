هل يتسبب برشلونة بإدخال بيكيه لمصحة الأمراض النفسية؟!..

تسبب النادي الكتالوني”برشلونة” في حالة من الغضب لدى المدافع الأرجنتيني جيرارد بيكيه في الوقت الحالي.

وتؤكد تقارير صحفية أن مدافع البلاوغرانا يشعر بأنه لم ينل الدعم المطلوب من قبل ادارة ناديه في ظل وقوف اللاعب ضد الظلم الذي يتعرض له النادي الكتالوني في الموسم الحالي، مما تسبب له بعقدة نفسية.

وأضافت الصحيفة بأن بيكيه لم يحتفل بهدف ميسي في مرمى أتلتيك بيلباو بسبب غضب اللاعب من إدارة ناديه.

الجدير بالذكر أن ادارة برشلونة أكدت انها طالبت بيكيه بعدم الحديث مؤخرا عن التحكيم ورفضت طريقة اللاعب في الاعتراض بشكل غير لائق.