ملايين اماراتية لخطف ميسي!..

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رسالة جديدة وجهها مسؤولو مانشستر سيتي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خصوصاً بعد التضييق المستمر عليه من جانب برشلونة.

ويحاول مانشستر سيتي اصطياد ميسي بعد التأخر في تجديد عقده وتصريحات مدير العلاقات المؤسسية بير جراتاكوس (قبل اقالته بسبب تصريحه)، بأن ليونيل لن يكون هو نفسه دون إنيستا ونيمار ولاعبين آخرين.

وأوضح أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة قبل يومين أن تجديد عقد ميسي يجب أن يحلل برأس بارد وحس سليم ، وأنه لا يمكن انفاق أكثر من سبعين في المئة من الميزانية على الرواتب.

وكشفت هذه المعلومات أن مانشستر سيتي قام بإرسال رسالة جديدة للمهاجم ليونيل ميسي بشأن رغبته بالتعاقد معه، وقالت الرسالة: “نحن هنا إذا فكرت يوماً ما في مغادرة برشلونة”.