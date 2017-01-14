من يفضل فادي الخطيب بجانبه في منتخب لبنان؟!..

اشار قائد منتخب لبنان لكرة السلة فادي الخطيب أنه كان يفضل مشاركة لاعب ارتكاز هومنتمن آتير ماجوك مع المنتخب اللبناني في بطولة غرب آسيا، لانه الخيار الانسب في هذه المرحلة، ما يعني ان خياره كان صائباً.

وطالب الخطيب أن يقف الجمهور خلف المنتخب في استحقاقه المقبل، ودعا الى ضرورة الابتعاد عن السلبيات المتعلقة بالتنافس المحلي، وغض النظر عن من يمثل المنتخب، فالمهم تحقيق انجاز باسم لبنان.

وكان مدرب منتخب لبنان جو مجاعص التشكيلة لبطولة غرب آسيا المقررة في 28 الحالي حتى 2 شباط المقبل في العاصمة الاردنية عمان والمؤهلة الى كأس آسيا 2017 التي يسعى لبنان لإستضافتها.

وضمّت التشكيلة: فادي الخطيب، إيلي رستم، وائل عرقجي، رودريغ عقل، نديم سعيد، علي كنعان، علي حيدر، شارل تابت، جاد خليل، إيلي إسطفان، أمير سعود والمجنّس آتر ماجوك.