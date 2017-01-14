انتصارات للميناء وعمشيت وفينيقيا ببطولة الطائرة..

فاز الزهراء الميناء (بطل لبنان) على الجيش بنتيجة (3-0)، وذلك باللقاء الذي جمعهما على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود في الدكوانه، وذلك بافتتاح المرحلة الرابعة لبطولة لبنان للكرة الطائرة الجمعة.

وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-20)،(25-11)،(25-11).

وفِي ملعب مجمع الرئيس ميشال سليمان فاز فريق عمشيت على نظيره حبوب بنتيجة (3-0) وجاءت نتيجة الأشواط على الشكل التالي: (25-21)، (25-17) (29-27).

وفي مباراة ثانية اجريت على الملعب عينه، فاز فريق فينيقيا جبيل على نظيره الشبيبة العاملة بلاط بنتيجة (3-1).

وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-22) ،(22-25)، (25-20)، (25-20).

وتُختتم المرحلة مساء السبت، فيلتقي الرسالة الصرفند على ملعبه في الجنوب الأنوار الجديدة الساعة (17.00)، وعلى الملعب عينه يلعب الطلائع دلهون مع الشبيبة تنورين (19.00)، فيما يستقبل الشبيبة البوشرية سبيدبول شكا على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي (19.00).