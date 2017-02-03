ابوظبي مسرحاً لمواجهة الاهلي والزمالك..

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ، إن مباريات القمة بشكل عام لها ثوابت محددة، ولا تتغير على مدار التاريخ؛ لأن حسابتها حتى وإن كانت مختلفة إلا أن ثوابتها لا تتغير لأنها تعد بطولة في حد ذاتها بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

وأضاف البدري في تصريحات إعلامية لبعثة الأهلي في الإمارات أن القمة القادمة مع الزمالك يوم 10 شباط/ فبراير على كأس السوبر تعد غاية في الأهمية والقوة، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان مرتين متتاليتين؛ حيث واجه الأهلي الزمالك في المباراة الختامية في الدور الأول للدوري، ثم يلتقيان مرة أخرى على أرض الإمارات في السوبر.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن ظروف القمة القادمة تضفي إثارة مضاعفة على المباراة؛ لأن سبقتها قمة أخرى في ختام الدور الأول للدوري ثم يلتقي الفريقان مجددا على بطولة مهمة وأمام جماهير غفيرة، مؤكدا أن المباراة فرصة أمام الأهلي والزمالك لإسعاد الجالية المصرية على أرض الإمارات، بالإضافة بالطبع للأشقاء في الخليج من عشاق الفريقين؛ ولهذا تحمل المباراة طابعًا خاصًا، وتتضاعف مسئوليتها، وأن هذا ما سعى الجهاز الفني لنقله لجميع اللاعبين خلال معسكر الإمارات الحالي.

وأشار البدري إلى أن الأهلي استعد للسوبر من خلال المعسكر الحالي والذي يتخلله مباراة ودية الجمعة مع فريق زيلينا السلوفاكي، بالإضافة لخوض الفريق في القاهرة مباراتين وديتين مع بلدية الإسماعلية وغولدي كان الهدف منهم جميعا تجربة مجموعة اللاعبين الجدد خاصة الصفقات التي أبرمت مؤخراً، بالإضافة لتأهيل مجموعة اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام في المباريات، ومعهم زملاؤهم الصاعدين من قطاع الناشئين.

ومنح البدري الفريق راحة السبت من التدريبات؛ تجنبًا للإرهاق ، وسمح لهم بعمل جولة حرة في الإمارات على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد.