لبنان يتأهب للانقضاض على كأس اسيا بعد انجازه بالاردن..

عادت بعثة منتخب لبنان للرجال في كرة السلة الى بيروت ظهر الجمعة بعد احراز المنتخب لقب بطولة دول غرب آسيا التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان محققاً خمسة انتصارات من خمس مباريات خاضها.

وهو اللقب الاقليمي الخامس للبنان بعد اعوام 2000 و2008 و2012 و2015.

وكان في استقبال البعثة،التي ترأسها مدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج وضمّت عضو الاتحاد غازي بستاني والجهازين الفني والطبي واللاعبين، في مطار رفيق الحريري الدولي مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ورئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ورئيس اتحاد كرة السلة بيار كاخيا ونائبا الرئيس رامي فواز وادي ابي زخم والأمين العام شربل ميشال رزق وعضو الاتحاد تمّام جارودي و”عميد” رؤساء الأندية في لبنان رئيس النادي الرياضي المهندس هشام جارودي وعشاق لعبة كرة السلة واهالي اللاعبين وحشد كبير من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والعربية والدولية .

ودخل افراد البعثة قاعة الوصول يتقدمهم الحاج وقائد المنتخب فادي الخطيب حاملاً كأس البطولة وسط تصفيق مدو للمستقبلين.

ونوّه كاخيا بالانجاز الذي حققه المنتخب في الأردن مشيراً الى ان الهدف المقبل احراز لقب بطولة الأمم الآسيوية التي ستقام في لبنان في شهر آب المقبل.

بدوره، اشاد رئيس البعثة ياسر الحاج بروح المسؤولية لدى اللاعبين وبالانضباط التام لهم خلال البطولة.

ارقام اللبنانيين..

أفضل مسجل: فادي الخطيب برصيد 22.8 نقطة وعلي حيدر مع 11 نقطة

أفضل ملتقط كرات: أتير ماجوك مع 8.6 متابعات وعلي حيدر مع 8.2 متابعات

أفضل ممرر: وائل عرقجي مع 3.2 تمريرات حاسمة وفادي الخطيب مع 2.2 تمريرات حاسمة

أفضل سارق كرات: فادي الخطيب 2.5 سرقات للكرة وأمير سعود مع سرقتين

أفضل بلوك شوت: أتير ماجوك مع 0.8 بلوك وباسل بوجي مع 0.7 بلوك

أفضل مسجل ثلاثيات : ايلي اسطفان مع 14 رمية وأمير سعود مع 7 رميات

أفضل مسجل رميات حرة: وائل عرقجي مع 18 رمية و فادي الخطيب مع 16 رمية.

المتأهلون والترتيب..

ويشار بان إيران حلت ثانية في البطولة بفوزها على الاردن المضيف في اليوم الاخير 82-59.

وبذلك يتأهل الى بطولة اسيا المقررة في لبنان خلال شهر اب المقب، العراق برفقة ايران والاردن وسوريا التي استفادت من فوزها الكبير على فلسطين بنتيجة 79-48.

وهنا الترتيب النهائي لبطولة غرب اسيا:

1- لبنان

2- إيران

3- الاردن

4- العراق

5- سوريا

6- فلسطين.

كلام صورة: اللاعبون اللبنانيون يتوسطهم خيامي وعريقات وكاخيا..