لماذا اعتقلت الشرطة مدافع اتلتيكو مدريد؟..

ذكرت الشرطة الاسبانية أن لوكاس هرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اعتقل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة للاشتباه في اعتدائه على صديقته.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء الحرس المدني في الساعة 2:30 صباحا إلى منزل هرنانديز في منطقة لاس روزاس بالقرب من مدريد اثر مشاجرة بين لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاما وصديقته.

وقال متحدث باسم الحرس المدني لرويترز إن هرنانديز وصديقته خضعا للعلاج من إصابات طفيفة بواسطة فرق الطوارئ في مكان الواقعة.

وأوضح المتحدث أن اللاعب لم يقاوم الاعتقال وسيمثل أمام أحدى المحاكم في ماخاداوندا بمدريد في وقت لاحق اليوم.

وأضاف أن صديقة اللاعب لم توجه له اتهامات.

وشارك هرنانديز (20 عاما) لآخر مرة مع أتلتيكو في التعادل 2-2 مع ايبار في الدوري يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي.