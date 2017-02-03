NBA: إنجازان لبوبوفيتش وستيفن كوري..

تفوق غولدن ستايت ووريرز على مضيفه لوس انجلس كليبرز 133-120 ليتغلب عليه للمرة التاسعة تواليا، بينما منح فوز سان انتونيو سبيرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102-86، مدربه غريغ بوبوفيتش فوزه الـ 1127 معه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ورغم اكتفائه بثلاث سلات من خارج القوس، انهى ستيفن كوري اللقاء وفي رصيده 29 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، واصبح اول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 200 ثلاثية او اكثر في 5 مواسم متتالية، وهو سجل ثلاثيته الرقم 200 قبل دقيقتين ونصف على نهاية الشوط الاول.

كما ساهم النجم الاخر كيفن دورانت بفوز فريق المدرب ستيف كير، بتسجيله 26 نقطة مع 8 متابعات و10 تمريرات حاسمة، واضاف كلاي تومسون 21 نقطة مع 7 متابعات.

وواصل سان انتونيو مطاردته لغولدن ستايت وعزز مركزه الثاني في ترتيب المنطقة الغربية والدوري، بتغلبه دون عناء على ضيفه فيلادلفيا 102-86.

وكان الفوز الـ38 في 49 مباراة مميزا لسان انتونيو لانه سمح لمدربه بوبوفيتش بمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات مع فريق واحد. وحقق بوبوفيتش (68 عاما) الذي يشرف على سان انتونيو منذ 1996 وقاده للفوز بخمسة القاب حتى الان (اخرها عام 2014)، فوزه الـ1127 مع هذا الفريق معادلا بذلك رقم مدرب يوتا جاز السابق جيري سلون (اشرف على الفريق من 1988 حتى 2011).

كما فاز اتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 113-108، وواشنطن ويزاردز على لوس انجليس ليكرز 116-108.