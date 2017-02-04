النجمة يزيح الانصار عن الوصافة وأبو بكر المل يتقدم بمعركة طرابلس.

أزاح فريق النجمة غريمه التقليدي الانصار عن الوصافة، وحل بديلاً له بفوزه المشوق على طرابلس صمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم عصر السبت في طرابلس.

ورفع النجمة بهذا الفوز رصيده الى 25 نقطة متقدماً بفارق الأهداف على الانصار، بعدما كان الفريقان تعادلا ذهاباً (1-1)، اما طرابلس فبقي تاسعاً مؤقتاً برصيد 16 نقطة.

وتقدم النجمة عبر الغاني نيكولاس كوفي (45)، قبل ان يدرك فايز شميين التعادل لطرابلس (49)، ثم التقدم (51)، ثم عاد النجماوي حسن المحمد بإدراك التعادل لفريقه بهدف هو الأروع هذا الموسم (64)، ثم استعاد النجمة تقدمه عبر نادر مطر (82)، الأ ان ابو بكر المل أعاد الأمور الى نقطة البداية عبر احرازه هدف التعادل من ركلة جزاء بالوقت القاتل من عمر المباراة (92)، لكن البديل مازن جمال منح النجمة هدف الفوز (95).

وبهذا يتقدم ابو بكر المل بمعركة صدارة الهدافين على حساب النجماوي أكرم مغربي، رافعاً رصيده الى 9 أهداف مقابل 8 لمغربي