هل بات زوران خارج الانصار ومن يقصد رئيس النادي باللاعبين الزعران؟!.

كشفت مصادر أنصارية، ان اجتماعا عقد بين ادارة نادي الأنصار والمدرب الصربي زوران بيسيتش، حيث تمالاتفاق على إنهاء عقده بالتوافق، وتتجه ادارة الانصار لتعيين المدرب سامي الشوم مديرا فنيا للفريق حتى نهايةالموسم الجاري، وهناك عدة خيارات لتعيين مساعد له، تشمل المدربين بلال زغلول، نبيل بعلبكي وغيثان صيلمي.

وبذلك يكون رئيس نادي الانصار رضخ لمطالب الجمهور

الغاضب من مناصري الفريق الذين تجمهروا عقب التعادل السلبي امام شباب الساحل الجمعة، وحاصروا حافلة الفريق وسيارة رئيس النادي، حيث ترجل الأخير منها، وتحدث الى الجمهور الغاضب، واعداً باجراءات سريعة.

علماً ان رئيس النادي اشار بان الثنائي ربيع عطايا ومعتز بالله الجنيدي غادروا الفريق غصباً عن ارادة النادي، وانالادارة كانت مضطرة للموافقة على طلبهما بالإحتراف، بعدما هددا بعدم اللعب مع الفريق، ونوه بان إدارة الانصار لم تشأ الخروج الى الاعلام والقول ان بعض لاعبيها زعران بعدما قاموا بهده الأمور.

وتتحفظ “اللواء” على نشر الفيديو الذي حصلت عليه، والحديث الذي دار بين رئيس الانصار وجمهوره، لتضمنه عبارات قاسية واتهام احد الإداريين بالسرقة، كما عبارات جارحة بحق احد المدربين بالفريق وبحق فريق النجمة.

ويشار بان الانصار الذي أستهل مرحلة الاياب متصدراً، ما لبث ان تراجع بفعل خسارته ثماني نقاط توالياً، بفعل سقوطه امام الاخاء الأهلي عاليه (5-1)، وطرابلس (صفر-1)، وتعادله السلبي امام شباب الساحل، حيث بدا التأثير اللافت لغياب الثنائي رسّام صناعة الالعاب ربيع عطايا وحنرال الدفاع معتز بالله الجنيدي، علماً ان صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالالقاب في لبنان، بات مهدداً بالتراجع الى المركز الخامس بنهاية المرحلة الخامسة عشرة للدوري اللبناني لكرة القدم، حيث تقدم عليه النجمة أمس بفوزه على طرابلس (4-3)، بمعادلته برصيد النقاط (25 لكل منهما)، ويتفوق النجمة بطل كأس لبنان بفارق الأهداف