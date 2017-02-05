الفراعنة يخسرون كأس افريقيا بهدف كاميروني قاتل..

حصد منتخب الكاميرون لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق فوزاً صعباً وقلب الطاولة على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب “دانجوندجي” في العاصمة ليبرفيل.

وتوج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاماً كاملة

وافتتحت مصر التسجيل في الدقيقة 21 بهدف للاعب العائد من الإصابة لاعب أرسنال الإنكليزي محمد النني، قبل أن يعادل نيكولاس نكولو النتيجة في الدقيقة 59.

وتفوق أبو بكر على قلبي دفاع مصر أحمد حجازي وعلي جبر ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى المخضرم عصام الحضري في الدقيقة 88 ويمنح المنتخب الكاميروني لقبه الأول منذ 2002.

وحرمت الخسارة مصر من زيادة رقمها القياسي إلى ثمانية ألقاب في البطولة القارية بعد تتويجها لآخر مرة في 2010.

هذا وسجل آلان تراوري هدفا في الدقيقة 89 من ركلة حرة ليمنح بوركينا فاسو المركز الثالث في كأس الأمم الافريقية بعد الفوز 1-صفر على غانا امس السبت لتعوض قليلا هزيمتها المريرة في الدور نصف النهائي.

وحققت بوركينا فاسو – التي خسرت في نصف النهائي بركلات الترجيح أمام مصر يوم الأربعاء – الفوز عندما أطلق المهاجم الذي يلعب في البطولة التركية تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكانت غانا تخوض مباراة المركز الثالث للمرة الثالثة في اخر أربع نسخ للبطولة القارية لكنها خسرتها جميعا.