بالفيديو: كيف احتفل ريال مدريد بعيد ميلاد رونالدو؟..

يبلغ نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو الأحد 32 عاما وبهذه المناسبة استعرض ناديه ريال مدريد الإسباني على موقعه الالكتروني انجازات مهاجمه الأبرز.

وكتب الملكي على موقعه الالكتروني “يحتفل كريستيانو رونالدو اليوم بعيد ميلاده الـ32 بعد عام حافل توج فيه بجائزة الكرة الذهبية وجائزة (الأفضل) للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا” مع فريقه المدريدي.

وأوضح النادي أن لاعبه البرتغالي “شهد عاما رائعا مليئا بالنجاحات والألقاب، عزز فيه رصيده من الإنجازات مع الفريق المدريدي، فأضحى في جعبته عدة ألقاب هي: دوري أبطال أوروبا (2)، وكأس العالم للأندية (2)، وكأس السوبر الأوروبي (2)، والدوري الإسباني (1)، وكأس الملك (2)، وكأس السوبر الإسباني (1)”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فاز (صاروخ ماديرا) في عام 2016 مع منتخبه البرتغالي بكأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخ منتخب (الدروع الخمس).

وأضاف الملكي أن جميع تلك الإنجازات تكللت بفوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته الكروية وبجائزة “الأفضل” التي يمنحها اتحاد الفيفا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا للمرة الثانية والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من بين عدة جوائز أخرى.

وذكر النادي أن “أفضل هداف في ريال مدريد” ولد في فونشال البرتغالية في الخامس من فبراير/شباط 1985، مبرزا أنه “أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد” بواقع “385 هدفا” سجلها في “373 مباراة“.

وأشار ريال مدريد إلى أن “الرصيد التهديفي الرائع” للـ(دون) أتاح له أن “يكون اللاعب الوحيد في التاريخ الذي تُوّج بجائزة الكرة الذهبية أربع مرات في مسيرته، ثلاث منها مع ريال مدريد ومرة مع مانشستر يونايتد“.

وسجل كريستيانو رونالدو هذا الموسم، 20 هدفا، 13 منها في الليجا وهدفين في دوري أبطال أوروبا وأربعة في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى هدف واحد في كأس ملك إسبانيا، وفقا لما جاء على الموقع الالكتروني للريال.

https://youtu.be/U97KwPLbeTM