لماذا كان خبر تأجيل مباراة ريال مدريد سيئاً على كروس؟..

حمل خبر تأجيل مباراة سيلتا فيغو أمام ريال مدريد في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني خبر سيئ للدولي الألماني توني كروس.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب لن يشارك في مباراة اوساسونا المقبلة في بطولة الدوري وذلك بعد أن أصبحت مباراة سيلتا فيغو غير معلوم تاريخها الجديد، مع كلام عن ترحيلها الى اخر الموسم.

وتابعت الصحيفة أن كروس كان تلقى بطاقته الخامسة في مباراة ريال سوسيداد الأخير بالدوري وكان من المفترض أن لا يشارك في بالايدوس.

لذلك لن يعود الألماني إلى تشكيلة الميرينغي سوى يوم 15 شباط/ فبراير المقبل في مواجهة نابولي بدوري الأبطال الأوروبي.