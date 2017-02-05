ما سر استبدال مدرب برشلونة لميسي؟!..

خطف استبدال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الانظار في الفوز الذي حققه برشلونة على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة، على أرضية ملعب “كامب نو“، وهي المرة الأولى التي يستبدل فيها ميسي منذ عام 2014 في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وقام المدرب الإسباني لويس إنريكي باستبدال ميسي وإشراك اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو، عند الدقيقة 63، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين، وذلك من اجل إراحته للاستحقاقات القادمة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبدال النجم الأرجنتيني دون أن يكون مصابا منذ عام 2014 في المباراة التي جمعت الفريق الكتالوني بنادي أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويشار بان المباراة شهدت تسجيل رقماً جديداً لليونيل ميسي حيث بات بتسجيله الهدف الثاني باللقاء، أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة.