الاتحاد الإسباني يحاول امتصاص غضب ريال مدريد؟..

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة فريقي فالنسيا وريال مدريد، والمؤجلة من الجولة الـ16 من عمر منافسات الليغا.

وتم تأجيل المباراة التي كان مقرر لعبها في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، نظرًا لمشاركة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن المباراة ستلعب يوم الأربعاء الموافق 22 شباط/ فبراير الحالي.

وتأجل لريال مدريد مباراة أخرى أمام سيلتا فيغو، والتي كانت ضمن منافسات الجولة 21؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتحديد موعد مباراة فالنسيا، يندرج ضمن خطة استيعاب غضب إدارة ريال مدريد، المستاءة من تراكم مباراتين مؤجلتين لفريقها، حيث ان فوزه بهما سيضرب معنويات ملاحقه الابرز برشلونة، فوقتها سيُصبِح الفارق بينهما 7 نقاط.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، مع مباراتين أقل للملكي.