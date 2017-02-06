ما حقيقة تواجد كائنات فضائية في برشلونة؟!..

كشف ألكسندر لاكازيت، مهاجم فريق ليون الفرنسي، عن قراره بالرحيل عن صفوف فريقه نهاية هذا الموسم.

وقال لاكازيت، في تصريحات لقناة “كانال بلس” الفرنسية: “أعتقد أن اللحظة المناسبة للرحيل قد جاءت، أعتقد أني في حاجة للتغيير هذا الصيف واكتشاف شيئًا جديدًا“.

وأضاف صاحب الـ25 عامًا: “لا يزال أمامي فرصة للتطور على المستوى الكروي والشخصي، سأستمر في العمل، على أمل أن أحظى بفرص جيدة في الصيف“.

وبسؤاله عن برشلونة، أجاب: “إنه ناد كبير جدًا، الانتقال إليه سيكون حلمًا، ولكنه يملك مخلوقات فضائية بالهجوم“.

وأتم: “إن انتقلت إلى البارسا سيكون ذلك أمرًا عظيمًا، ولكني لن أقول بإني ذاهب لأخذ مكان لويس سواريز، ولكني أود اللعب لبرشلونة في يوما ما“.

وسجل لاكازيت 21 هدفًا وصنع 2 آخرين، في 24 مباراة لعبها بقميص ليون هذا الموسم، في مختلف المسابقات.