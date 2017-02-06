ما هو القرار الكبير الذي سيعلنه قائد بايرن ميونيخ؟..

ذكرت صحيفة “كيكر” الألمانية، أن فيليب لام، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، حسم موقفه من الاستمرار في الملاعب.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، فإن لام صاحب الـ33 عامًا، قرر الاعتزال نهاية الموسم الحالي وعدم استكمال عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف 2018.

وقالت الصحيفة: “لام اتخذ قراره بعدما أجرى محادثات مع أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ وكارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي ونائبه يان كريستيان دريسين“.

وأضافت: “لام لديه تصور واضح عن وظيفته الجديدة وهي تولي منصب المدير الرياضي للنادي البافاري وهو المنصب الشاغر منذ اعتذار ماتس زامر لأسباب مرضية“.

وتابعت: “لام سيكون لديه دورًا بارزًا في مسألة التعاقدات على نحو خاص“.

وخاض لام 500 مباراة مع الفريق البافاري في جميع المسابقات، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 70 آخرين، كما توج بـ19 بطولة مع بايرن أبرزهم البوندسيجا (7 مرات) وكأس ألمانيا (6 مرات) ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.