مفاجأة صادمة.. برشلونة غير قادر على التجديد لميسي!!..

لم ينجح نادي برشلونة الإسباني في التوصل لاتفاق مع اللاعب ليونيل ميسي مهاجم ونجم الفريق من أجل تجديد عقده الحالي المُقرر أن ينتهي في صيف عام 2018.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني مستمرة منذ عدة أشهر، ولم يتم التوصل فيها لقرار نهائي بين إدارة النادي الكاتالوني وممثلي اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن هناك ملامح أزمة مادية طاحنة ستظهر داخل نادي برشلونة خلال الفترة القادمة بعدما أعلن النادي أن بناء ملعب كامب نو الجديد سيتكلف 30 مليون يورو اَي أكثر من الميزانية، حيث قد يتم تأجيل البدء في هذا المشروع لمدة 12 شهراً على الأقل.

وكان النادي أعلن مُنذ عدة أشهر عن تجديد عقدي الثنائي الهجومي لويس سواريز ونيمار دا سيلفا بتكاليف عالية، بالإضافة للتعاقد مع الثنائي أندري غوميز وباكو ألكاسير مقابل 65 مليون يورو، وهما أسوأ صفقات النادي منذ وقت طويل.

ويُمكن أن يحدث الأسوأ ويقوم برشلونة بالموافقة على رحيل ميسي، وذلك لأنه ببساطة لا يستطيع الحفاظ عليه كما تقول “ماركا”، والذي سيكون ذلك نتيجة لمبلغ 9.9 مليون يورو أكثر في شروط عقده الحالي.

وان كان البرازيلي نيمار يعتبر الأعلى دخلاً حالياً، فان ميسي يشترط على ان تنطلق المفاوضات بشأن عقده الجديد، بنيل راتب أعلى من الذي يحصل عليه نيمار، فالمهاجم البرازيلي حصل في عقده الجديد على زيادة رفعت راتبه إلى 18.4 مليون يورو في الموسم الواحد، ومع المكافآت والعلاوات المُضافة، فقد يذهب صاحب الـ24 عاماً إلى المنزل براتب يُقدَّر بـ25.4 مليون يورو.

ويبدو جليّاً للغاية أن رحيل ميسي سيكون خسارة كبيرة للبلاوغرانا من الناحية التجارية، حيث يتواجد في النادي متجراً من ثلاثة طوابق، حيث يُعتبر قميص الأرجنتيني هو الأكثر مبيعاً بين جميع لاعبي الفريق.

ولا يتعلق الأمر بالقمصان فقط، ولكن هناك أشياء أُخرى تحمل اسم ميسي (29 عاماً) تجلب الكثير من الأموال للنادي في المتجر، ومنها دمى تحمل شكل اللاعب وحقائب ومصنوعات يدوية.