هذا ما قاله السيسي للمنتخب المصري بعد خسارته أمام الكاميرون

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تقديره للاعبي منتخب الفراعنة لكرة القدم، على أدائهم المشرف في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، التي خسروا فيها أمام الكاميرون.

وجاء في رسالة نشرها الموقع الرسمي للرئيس المصري، على صفة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موجهة إلى لاعبي منتخب بلاده، عقب النهائي: “يعرب السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي عن تقديره الكبير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على أدائهم المشرف في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الحادية والثلاثين، ويؤكد السيد الرئيس أنه رغم نتيجة المباراة إلا أن المنتخب فاز بتقدير الشعب المصري بأكمله، وباحترام كافة متابعي كرة القدم في أنحاء العالم.

ويؤكد السيد الرئيس أن تمسك اللاعبين بالتزامهم وإخلاصهم لوطنهم سيؤدى إلى تحقيق إنجازات أخرى في المستقبل القريب بمشيئة الله”.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني (1-2)، في المباراة النهائي، التي جمعتهما، يوم الأحد 5 فبراير/شباط، على ملعب “دانجوندجي”، في العاصمة الغابونية ليبرفيل.