NBA: وستبروك يعزز إنجازاته..

تألق راسل وستبروك وأحرز 42 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 105-99 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ونجح وستبروك في 16 من 34 رمية خلال اللعب كما مرر ثماني كرات حاسمة واستحوذ على أربع كرات مرتدة، وأضاف فيكتور أولاديبو 24 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليساعد أوكلاهوما سيتي على تحقيق انتصاره 30 هذا الموسم مقابل 22 خسارة.

وفي لقاء آخر حظي المخضرم بول بيرس بتشجيع الأبطال من مشجعي لوس أنجليس كليبرز لكنه خسر 107-102 أمام فريقه السابق بوسطن سيلتكس.

وخاض بيرس (الذي بات على أعتاب الاعتزال كلاعب مع بوسطن) أول أربع دقائق و57 ثانية.

وشارك بيرس أيضا في آخر 19.8 ثانية وحظي مجددا باستقبال رائع من المشجعين وسجل رمية ثلاثية قبل 11 ثانية على النهاية ليتجنب الخروج من اللقاء دون تسجيل أي نقطة لأول مرة في 630 مباراة.

وبمباراة ثالثة خسر بروكلين نتس امام تورونتو رابتورز 103-95.