أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ يقال بأن ذِكر اسم عضو وحجب الآخر، بحملة تطال اتحاد لعبة منتشرة، وعلى خلفية ملف قضائي، يعود لأسباب تجارية صرفة..

{ باشر رئيس نادٍ اشتهر بانجازاته الإعلامية حصراً، في الترويج لتدعيمات «سوبر»، علماً انها وهمية، هدفها تهدئة نقمة جمهوره..

{ أشار حكم عتيق، بأن تصاعد الاعتداءات على نظرائه الحاليين، شجعه بيان اهدار دمهم، الذي صدر مؤخراً، وفي لحظة انفعال..

حشور..

اعتبر «حشور» ان تصاعد التشويش على الاتحاد السلوي عقاباً له على نجاحاته والمحققة بزمن قياسي، أمر يدعو للريبة، وخاصة انه يلي مباشرة، الفشل بالتأثير على استضافتنا لكأس اسيا..

بصراحة..

في وقت كان يجري فيه الكلام، عن اتصالات لِلَجْم التوتر السلوي المتنامي على خلفية ما سبق وتلى انتخابات اتحاد اللعبة الاخيرة، خاصة ان استضافة حدث بحجم بطولة كأس آسيا، يتطلب ودون أدنى شك تضافر الجهود لإنجاحه، نرى ان الأمور لم تبقَ مكانك راوح وحسب، بل ان الخلاف يزداد تعقيدا، وكأن لا بطولة تنتظرنا بعد أشهر، من هنا دعوة نشك ان تلقى اذاناً صاغية، أقله لتأجيل الخلاف لما بعد كأس اسيا، فهل من يسمع؟..

وسيم صبرا..