أغويرو يؤجل المعركة!!..

قال المهاجم سيرجيو أغويرو إنه عازم على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي وإن قرار الإبقاء عليه بعد انتهاء الموسم يعود للفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب اغويرو هداف الفريق برصيد 18 هدفًا في 26 مباراة هذا الموسم، عن التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي لصالح المهاجم البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس الذي سجل هدفي الفوز 2/1 على سوانزي سيتي الأحد.

وأبلغ أغويرو وسائل إعلام بريطانية في رده على سؤال بشأن مستقبله: «لا.. لا.. لا أريد الرحيل.. يجب أن أساعد الفريق قدر استطاعتي في هذه الشهور الثلاثة.. بعدها سنرى ما يريده النادي».

وقال: «امتد عقدي 3 سنوات… ولهذا أقول إنني سعيد مع النادي. في آخر 3 أشهر متبقية يجب علي بذل قصارى جهدي ومحاولة مساعدة الفريق وسنرى ماذا سيحدث بشأن مستقبلي».

وكانت وسائل إعلام إسبانية، أكدت ان اغويرو سيكون نجم الانتقالات الصيفية المقبلة، وأول من سال لعاب لاختطافه قطبا اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، الى انتر ميلانو الايطالي.

ويشعر أغويرو بأن بمقدوره التعلم من جيسوس البالغ عمره 19 عامًا.

وقال: «إنه لاعب رائع.. إنه يافع للغاية ولكنه سيتعلم الكثير في مانشستر سيتي وينتظره مستقبل رائع مع النادي».

وأضاف: «في الوقت الحالي يجب عليّ متابعة ما يفعله كي أتعلم.. قد أتعلم بعض الشيء.. أسلوب لعبي معروف.. طوال سنوات لعبت في أوروبا بنفس الطريقة».