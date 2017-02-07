تهنئة لهمام ورستم..

تلقى رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام كتاب تهنئة من الشيخ أحمد الفهد الصباح على إعادة إنتخابه معرباً له عن سعادته بثقة الجمعية العمومية التي أكدت على دوره الفاعل والبنّاء خلال السنوات الماضية وهي تشكل عامل دفع وتطوير للحركة الاولمبية في لبنان للفترة المقبلة لافتاً الى ان المجلس الاولمبي الآسيوي سيواصل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع لبنان بصورة دائمة، كما تلقى تهنئة مماثلة من أمينة عام اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية ACNO غونيللا ليندبرغ ورئيس اللجنة الدولية لالعاب البحر الابيض المتوسط CIJM عمار أدادي ورئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية رئيس المجلس الرياضي العربي الشيخ طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز.

بدوره تلقى امين عام اللجنة العميد المتقاعد حسان رستم كتب تهنئة بإعادة انتخابه من ليندبرغ ومدير المجلس الاولمبي الآسيوي حسين المسلم وأمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي فيصل بن عبد العزيز النصار.

انتخابات جمعية الإعلاميين..

اقفل باب الترشّح لانتخابات جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين على 12 مرشحاً لانتخاب 12 عضواً لأول هيئة ادارية للجمعية لولاية تمتد الى 4 سنوات، ما يعني فوزها بالتزكية.

وتلقت الهيئة التأسيسية عبر أمانة السرّ، طلبات الترشّح للأعضاء المستوفي الشروط بحسب ورودها، وهم الزملاء: وسيم صبرا، ابراهيم وزنة، حسن التنير، زهير خيرالله، ساندرين جبرا، شربل كريّم، كارلا مدني، جوزف حبوش، ابراهيم دسوقي، ورد عبدالله، جان ماري سولاج، ورشيد نصار.

وجددت الهيئة التأسيسية الدعوة الى اعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 103، الى المشاركة في جلسة الانتخاب التي ستعقد يوم السبت 11 شباط الحالي عند الساعة 11.00 صباحاً في فندق لانكاستر بلازا الروشة.

السعودي يكرم ضاهر..

افاد الزميل سامر زعيترــ (صيدا)، ان رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي كرّم المدرب والحكم الدولي صاحب «نادي كوبرا الرياضي – تييم ضاهر» علي ضاهر، لإحرازه الميدالية الذهبية في بطولة المتوسط للفنون القتالية والدفاع عن النفس، التي جرت مؤخرا في تونس وتأهله للمشاركة في بطولة العالم المقررة أوائل العام المقبل 2018 في تونس.

وحضر التكريم، رئيس اللجنة الرياضية في المجلس البلدي حسن الشماس والرئيس الفخري لنادي كوبرا يوسف غملوش.

ذهبية للشعبي بالملاكمة..

افاد مكتب اللواء ـــ (صيدا)، ان «بعثة النادي الشعبي» – صيدا في لعبة الملاكمة عادت إلى لبنان بعد مشاركتها ببطولة في لعبة الملاكمة في الأردن بدعوة من نادي البقعة الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الأردني.

البعثة التي ضمت مجموعة من أبطال «النادي الشعبي» وبقيادة مدرب منتخب لبنان للملاكمة مصطفى الزينو حصدت ميداليتين خلال هذه البطولة الأولى ذهبية والثانية برونزية، الذهبية حصدها البطل وسام هلال، الذي تبارى في البداية مع لاعب عراقي وفاز عليه بالضربة القاضية، ومن ثم لعب في مواجهة ملاكم أردني وفاز عليه بالنقاط وحل في المركز الأول، وحصل على الميدالية الذهبية.

رياضة «مار سويريوس»..

نظّم القسم الرياضي في ثانوية مار سويريوس مهرجاناًَ رياضياً لمناسبة عيد شفيعها، تتضمن مباريات في كرة السلة والـ«ميني فوتبول»، برعاية المطران مار اقليميس دانيال كورية، الذي وزّع الجوائز على مستحقيها بحضور الكاهنين شربل بحي وأفرام كورية وأفراد الهيئة التعليمية وجمع من التلامذة.

وفي النتائج المسجّلة، فازت فريق ثانوية مار سويريوس لكرة السلة على ثانوية زهية سلمان 56 – 54 (الشوط الأول 30 – 26). كما فريق الثانوية للـ«ميني فوتبول» 3 – 2 (الشوط الأول 1 – صفر)، وأشرف على التنظيم بلال يتيم وعاونه كل من عيسى ميرزا والياس كوى.

دعم صيني للطاولة..

زار عضو اللجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة سليم الحاج نقولا ورئيس الاتحاد الفرنكوفوني للعبة ميشال دي شادارفيان وامين عام الاتحاد اللبناني جورج كوبلي وامين صندوق الاتحاد المحامي وائل نور الدين سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان وانغ كي جيان.

وبحث الوفد مع السفير سبل التعاون لدعم رياضة كرة الطاولة اللبنانية لناحية استقدام مدرب للمنتخب الوطني واقامة معسكرات تدريب في الصين لفئة الناشئين خاصة وان الصين بلد متقدم في هذه الرياضة وعدد لاعبيها يفوق عدد لاعبي دول العالم مجتمعة، واتفق الحاضرون على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين الصيني واللبناني قريباً برعاية السفارة الصينية في بيروت.

هوبس يكرِّم أشباله..

دعا نادي هوبس الى حضور الاحتفال التكريمي الذي يقيمه برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش (سيلقي كلمة) لمناسبة احراز فريق النادي لقب بطولة لبنان بكرة القدم لفئة الاشبال موسم 2016 – 2017، يوم الجمعة 10 شباط الجاري، الساعة 20:00، في اوتيل راديسون عين المريسة.

روزنامة الرياضة الميكانيكية..

عمّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة الروزنامة المؤقتة للرياضة الميكانيكية للعام الجاري لجميع السباقات من راليات وسباقات تسلّق الهضبة وسباقات السرعة ودريفت وكارتنغ ومركبات الدفع الرباعي، وأشار النادي الى انه سيتم ابلاغ المعنيين في حال حصول اي تعديل على الروزنامة.