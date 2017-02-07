دق نفير المعركة!..

أكدت مصادر سلوية، بأن معركة جديدة ستشهدها اللعبة، على خلفية ما يعتبره اتحادها افتراءات مغرضة طالت امينه العام في البيان الصادر عنه، واشارت المصادر عينها ان المواجهة ستكون قضائية وبامتياز، علماً بأن المستهدف شربل رزق، ينتسب لنقابة المحامين وهناك الكثير من زملائه الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عنه، عدا ان الاتحاد تضامن معه بالكامل، واعتبر القضية معركته.

برمجة نقل السلة..

توصلت LBCI وتلفزيون لبنان الى حل وسطي يقضي بأن تقوم الاولى بنقل المباريات ايام الجمعة والسبت والاحد الخامسة بعد الظهر، فيما يقوم الثاني بنقل مباراتي الاربعاء والخميس اللتين تقرر تقريب موعدهما الى الساعة الثامنة والنصف مساء بدلاً من العاشرة، كما ستقوم قناة Lb2 بنقل المباريات المقررة الخميس، كونه بعد بطولة دبي، ستقام العديد من المباريات بنفس التوقيت.

الاستغناء الأسرع!..

رغم عدم انقضاء نحو أسبوع على استقدامه، قرر نادي الحكمة الاستغناء عن الاميركي زاك اندروز الذي لم يخُض أي مباراة مع الفريق الأخضر ببطولة لبنان لكوة السلة، بعدما فشل الاخير في الإرتقاء الى المستوى المطلوب بالتمارين بعد ايام قليلة من وصوله.

وسيعود الجهاز الفني لفريق الحكمة للإعتماد على لاعب الإرتكاز الاميركي تود أوبراين بجانب الثنائي تيريل ستوغلين ومايك إيفيبيرا.