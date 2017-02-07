موراتا لترك جحيم مدريد!..

كشفت صحيفة «Diario Gol» الإسبانية، عن تواصل ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، مع أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، للانتقال للبريمييرليج الصيف المقبل.

ويملك المهاجم الإسباني، علاقة طيبة مع كونتي، حيث سعى الأخير لضمه من ريال مدريد، حين كان مدربًا ليوفنتوس، بالإضافة لسعيه الصيف الماضي، لضمه الم تشيلسي، لكن رفض النادي الملكي، تسبب في فشل الصفقة، وقالت الصحيفة،

إن كونتي وموراتا، يهدفان للعمل معًا مجددًا بتشيلسي، الصيف المقبل، حيث تواصل الثنائي من أجل بحث انتقال اللاعب للبلوز.

ضربتان للإنتر بسبب الحكام..

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان وجناح الفريق إيفان بيريسيتش لمباراتين بعد تعرضهما للطرد مباراة فريقهما مع يوفنتوس لإهانتهما طاقمها التحكيمي.

وتعرّض بيريسيتش للطرد في الوقت بدل الضائع بسبب دخوله في مشادة مع الحكم نيكولا ريتزولي، في حين تعرّض إيكاردي للعقوبة نفسها لإهانة أحد أعضاء الطاقم التحكيمي بعد نهاية المباراة وكذلك تسديده للكرة باتجاه ريتزولي، رغم أن الكرة لم تلمس الحكم. وبجانب الإيقاف تعرّض إيكاردي لغرامة مالية قدرها عشرة الاف يورو.

ليفاندوفسكي الأفضل في بولندا..

اختير روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لاعب العام في 2016 للسنة السادسة على التوالي في بلاده بولندا، وكتب على تويتر: «كما هو الحال دائما، فإن هذا اللقب يعني لي الكثير جداً، هذا شرف عظيم بالنسبة لي».

وتغلب ليفاندوفسكي (28 عاماً) في التصويت على كميل غليك وغرزيغورز كريتشوفياك واركاديوس ميليك ومايكل بازدان.

مصائب مضاعفة..

قررت عائلات الصحفيين السبعة الضحايا للكارثة الجوية، التي أودت بحياة لاعبي تشابيكوينسي البرازيلي، مقاضاة النادي، باعتباره أحد المتسببين في الحادث، حسبما أفادت صحيفة «استادو دي ساو باولو» المحلية.

ويرى جواو تانكريدو، محامي عائلات الضحايا، أن النادي يجب أن يتحمل جزءاً من مسؤولية الحادث، الذي وقع في 28 تشرين الثاني الماضي، رغم أنه لا يعتبر المسؤول المباشر، مؤكداً أن أقارب الضحايا، الذين يمثلهم لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن.

وقال تانكريدو: «يجب مقاضاة تشابيكوينسي، لا يوجد سبيل آخر، النادي هو من قام بتأجير الطائرة والتعاقد مع شركة الطيران».