المتحد يهز هوبس بسهولة سلوياً..

حقق فريق المتحد فوزاً سهلاً على حساب ضيفه هوبس مساء الثلثاء بنتيجة (89-76)، ضمن المرحلة الحادية عشرة (المرحلة الثانية إياباً).

وهذا الفوز السادس للمتحد من اصل 11 مباراة، في حين فشل هوبس في تحقيق فوزه الثاني في البطولة.

واتت نتيجة الارباع على التوالي: (27-16)، (47-31)، (66-51).

وتألق من جانب اصحاب الارض الاميركي ديواريك سبنسر مسجلاً 21 نقطة واضاف اليه راميل كوري 21 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، وميلفين كليفلين 18 نقطة و21 متابعة.

وسجّل نجم منتخب لبنان والمتحد شارل تابت 14 نقطة مع 11 متابعة.

من جانب هوبس، سجّل طوماس عمار 24 نقطة و11 متابعة واضاف اليه صانع العاب منتخب لبنان علي مزهر 22 نقطة.

وتستكمل المرحلة يوم الاربعاء بلقاء اللويزة والشانفيل، ويوم الخميس بلقاء التضامن مع هومنتمن، وتختم يوم الجمعة بمباراة الحكمة وبيبلوس.