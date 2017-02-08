بالفيديو.. من سيواجه العهد اللبناني بالبطولة العربية بالقاهرة؟..

انضم فريق العهد اللبناني إلى أندية النصر والهلال من السعودية والأهلي والزمالك من مصر والترجي التونسي ونصر حسين داي الجزائري والفتح المغربي والفيصلي الأردني ونفط الوسط العراقي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تستضيفها مصر في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2017.

وسجل أحمد زريق ثلاثة أهداف ليقود فريقه لسحق مضيفه فنجاء العُماني 4-صفر الأربعاء على ملعب السيب في سلطنة عمان في إياب الدور التمهيدي الثالث.

وكان العهد فاز على فنجاء 2-1 في مباراة الذهاب ببيروت الأسبوع الماضي.

ولاحت لعبد العزيز المقبالي فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل لفنجاء بعد أن أخطأ نور منصور مدافع العهد بتشتيت الكرة من داخل منطقته ولكن زميله محمد حمود حارس المرمى تألق بالتصدي لمحاولته.

واستفاد العهد من تواضع مستوى منافسه ليتقدم بهدف سجله منصور بضربة رأس في الدقيقة 40 بعد كرة مررها زريق.

وتألق زريق وفرض نفسه نجما للمباراة بقيادة فريقه للفوز بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 44 و56 و79 رافعا رصيده الى أربعة أهداف في هذه المسابقة.

وأكمل العهد المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 65 بعد طرد نور منصور لنيله الإنذار الثاني.

وسبق للعهد (الذي لم يخسر أي مباراة في التصفيات) أن فاز على الرفاع البحريني 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور التمهيدي الأول قبل أن يعود ويتخطى شباب الخليل الفلسطيني 3-صفر في الدور التمهيدي الثاني الشهر الماضي.

أدار اللقاء طاقم تحكيم دولي بحريني بقيادة عبدالعزيز الشريدة (للساحة) وساعده على الخطوط ياسر تولفت وعبدالله صالح وعمار محفوظ (رابعا) والسعودي معيض الشهري (مراقبا للمباراة) وأحمد ناصر الراشدي (منسقا عاما للمباراة).

https://youtu.be/VTfC8VTwthg