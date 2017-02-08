تأهل مجنون لبرشلونة لنهائي كأس الملك وروما يسحق فيورنتنيا..

تأهل برشلونة الى نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم، عقب تعادله المجنون مع اتلتيكو مدريد (1-1)، مساء الأربعاء حيث استفاد من تفوقه ذهاباً 2-1.

وتقدم برشلونة بهدف الاورغوياني لويس سواريز (43)، الذي طرد لاحقاً بالدقيقة الاخيرة مَنْ عمر المباراة، واهدر كيفن غاميرو ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد، قبل ان يدرك اللاعب نفسه التعادل لفريقه (84)، مع الإشارة بان برشلونة اكمل المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجي روبرتو (57)، وكذلك كان حال اتلتيكو بعد طرد يانيك فيريرا كاراسكو (69).

وحقق روما فوزاً عريضاً بنتيجة (4-0) أمام ضيفه فيورنتينا على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة روما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي .

وتأجل تتويج روما لسيطرته على مجريات المباراة حتى الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول حيث افتتح التسجيل عبر هدف هدافه البوسني إدين دجيكو والذي انتهت على اثره أحداث نصف المباراةالأول .

وواصل روما سيطرته على مجريات المباراة خلال شوطها الثاني حيث ضاعف النتيجة عبر مدافعه فيدريكو فازيو في الدقيقة 58 ، قبل أن يخطف النجم البلجيكي رادجا ناينجولان هدف الذئاب الثالثمع حلول الدقيقة 78 فيما تكفل إدين دجيكو بإكمال الرباعية قبل 6 دقائق على النهاية .

وبهذا الفوز يرفع روما رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثاني ليواصل الضغط على المتصدر يوفنتوس ، فيما يتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 37 في المركز السابع .

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الثمانية من بطولة كأس ألمانيا، عقب الفوز على ضيفه فولفسبورغ بهدف دون رد.

وأحزر الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وشهدت المباراة قبل بدايتها تكريم فيليب لام قائد بايرن ميونيخ بعد أن وصل للمباراة رقم 500 مع النادي البافاري، بمشاركته في لقاء شالكه في الجولة الماضية من الدوري الألماني.

وحجز فريق هامبورغ مقعده في دور الثمانية، بتغلبه على كولون بثنائية نظيفة.

وسجل هدفي هامبورغ جيديون يونغ وبوبي شو وود في الدقيقتين السادسة و66 على الترتيب.

وتأهل فريق هامبورغ لدور الثمانية للمرة الأولى منذ آخر 3 سنوات، فيما كانت آخر مرة تأهل فيها فريق كولون لدور الثمانية في 2010.

يذكر أن هامبورغ يعاني هذا الموسم في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 16 نقطة بعد مرور 19 جولة.

أما كولن فيقدم نتائج جيدة وضعته في المركز السابع برصيد 32 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الثالث.

وتأهل فريق أرمينيا بيليفيلد إلى دور الثمانية بتغلبه على استوريا فالدورف 5 / 4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1 / 1.

وتقدم أرمينيا بيليفيد بهدف سجله توم شوتزو في الدقيقة 52 وتعادل استوريا فالدورف عن طريق مارسيل كارل في الدقيقة 78 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 ويحتكم الفريقان للوقت الإضافيالذي فشلا خلاله في تغيير النتيجة ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لأرمينيا بيلفيلد.

وانهى أرمينيا بيليفيلد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كيانو ستاودي في الدقيقة 116.

وشهدت المباراة حدثا تاريخيا وهو قيام فريق استوريا فالدورف باستخدام التبديل الرابع للمرة الأول في ألمانيا، حيث أشرك بنيامين هوفمان بدلا من ماركوس ماير في الدقيقة 117.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم وافق على اختبار نظام التبديل الرابع في المباريات التي تدخل لشوطين إضافيين كجزء من دراسة عالمية يجريها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب).