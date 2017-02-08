كيف عاقب اتحاد الكرة نادي الاخاء والمعتدين على الحكام!..

قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في تعميمه الاسبوعي نقل مباراة الاخاء الاهلي عاليه مع التضامن صور المقررة بتاريخ 26 شباط الى خارج أرضه، وإقامة جميع مباريات الاخاء المتبقية على أرضه من دون جمهور، وتحميله مسؤولية أي حالة شغب قد تحصل، وقد تصل العقوبة حينها الى عدم إقامة أي مباراةعلى أرضه في الموسم المقبل.

كما اتخذ سلسلة قرارات متعلقة بهذا الموضوع وامور مشابهة حصلت بالجولة 15 من دوري الدرجة الاولى، وهي:

– رفع دعوى قضائية بحق كل من يثبته التحقيق متورطا في مطاردة حكام مباراة الاخاء والنبي شيث.

– تغريم الاخاء الاهلي عاليه 5 ملايين ليرة بالاضافة الى 500 دولار أميركي كلفة أضرار سيارة الحكم علي رضا.

– إيقاف لاعب الاخاء الاهلي عاليه كارلوس مينديز كادو مباراتين.

– إيقاف لاعب الاجتماعي وائل بياض سنة وتغريمه 3 ملايين ليرة.

– إيقاف لاعب الصفاء عمر الكردي مباراتين.

– تغريم النجمة مليون ليرة.

– إيقاف لاعب النجمة نيكولاس كوفي مباراتين.

– إيقاف لاعبي طرابلس أبو بكر المل وسعد يوسف وغازي الحسين مباراتين.

وقرر الاتحاد ايصاً الموافقة على إقامة مباراة ودية مع منتخب سنغافورة في 7 حزيران المقبل في سنغافورة.