أهلي أو زمالك؟.. كلمة السر في ابوظبي..

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والأفريقية وتحديداً عشاق الكرة المصرية الجمعة، صوب إستاد السيخ محمد بن زايد بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحتضن لقاءالقمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري رقم 144.

وتستضيف الإمارات السوبر المصري ومباراة القمة أو كما يطلق عليها “كلاسيكو العرب” للعام الثاني على التوالي، بعد استضافته العام الماضي في النسخة التي توج بها أبناءالقلعة الحمراء على حساب أبناء ميت عقبة.

ويحتل الأهلي صدارة الأكثر تتويجاً بالبطولة، فمن أصل 13 بطولة فاز الأحمر بـ9 ألقاب مقابل بطولتين للزمالك ولقب وحيد للمقاولون العرب ناله من الزمالك، ولقب لحرسالحدود حصل عليه من الأهلي.

والتقى قطبا الكرة المصرية في 4 مواجهات ببطولة السوبر المصري حسمها الأهلي كلها لصالحه، إذ فاز الأحمر باللقب على حساب الأبيض لأول مرة عام 2003 بركلاتالترجيح ثم في عام 2008 بهدفين نظيفين وبعدها في عام 2014 وحسمها الأهلي بركلات الترجيح، وأخيراً العام الماضي في الإمارات بنتيجة 3-22.

الأهلي يخوض مباراة السوبر باعتباره بطل الدوري للموسم المنقضي في حين يلعب الزمالك المباراة باعتباره بطل كأس مصر عن الموسم ذاته.

هداف كأس السوبر هو عبدالله السعيد لاعب الأهلي بعد تسجيله 3 أهداف في المباريات التي خاضها، بينما يأتي بعده مدحت عبدالله مدافع الزمالك السابق ومحمد عادل لاعبالمقاولون السابق، بتسجيلهما هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة 2004، وانتهت لصالح المقاولون 4-2، ومحمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق بتسجيله هدفين الأولفي إنبي 2006 والثاني في حرس الحدود 20100.

وسجل السعيد هدفه الأول في كأس السوبر 2012، أمام إنبي والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف واحد، بجانب هدفين سجلهما في مباراة الزمالك بكأس السوبر الأخير.

وحسام عاشور لاعب وسط الأهلي هو أكثر اللاعبين مشاركة في كأس السوبر، فمن أصل 10 مشاركات للأحمر في البطولة، شارك في 8 مباريات، ولم يغب عن أي بطولة منذتصعيده وخوضه كأس السوبر عام 2006 أمام إنبي، فكان أساسياً من وقتها في جميع المباريات، وفاز بسبعة ألقاب بينما خسر لقباً وحيداً عام 2010 أمام الحرس.

ودخل الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري معسكراً مغلقاً بالإمارات منذ بداية فبراير (شباط) الجاري، في حين بدأ الزمالك بقيادة مديره الفني محمد حلمي تدريباته هناك منذالأحد الماضي.

ويغيب عن الأهلي خلال المباراة عمرو السولية لاعب الوسط ورامي ربيعة قلب الدفاع للإصابة في حين يغيب أحمد حمودي صانع اللعب لعدم الجاهزية الفنية.

وفرض البدري سياجاً من السرية على تدريبات فريقه الأخيرة لتدريب اللاعبين على جمل فنية لضرب دفاعات الأبيض وهز شباكه حيث منع مدرب الأهلي حضور الجماهيرووسائل الإعلام للتدريب خشية تسريب خطة المباراة لمنافسه التقليدي.

ويغيب عن الأبيض كل من حسني فتحي ومحمد مجدي وعلي فتحي ومحمد مسعد للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا والزامبي مايوكا لعدم الجاهزية.