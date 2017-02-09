اشتباكات وطرد جماعي وتدخل للشرطة.. ماذا يجري في الــNBA؟..

احتفل كلاي طومسون بعيد ميلاده السابع والعشرين بافضل طريقة ممكنة بقيادة فريقه غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي الى سحق منافسه شيكاغو بولز 123-92 الاربعاء ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل طومسون 28 نقطة بينها ست رميات ثلاثية ليعوض فريقه خسارته المفاجئة امام ساكرامنتو كينغز السبت علما بانه لم يخسر مباراتين متتاليتين منذ نيسان عام 2015.

واضاف كيفن دورانت 27 نقطة ونجح في 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ودرايموند غرين 19 نقطة ليرفع ووريرز رصيده الى 44 فوزا مقابل 8 هزائم منذ مطلع الموسمالحالي.

في المقابل، اكتفى ستيفن كوري ب13 نقطة فقط لتتوقف سلسلة مبارياته التي سجل فيها 20 نقطة او اكثر تواليا عند 16 مباراة.

وتأثر شيكاغو بولز بغياب نجميه جيمي باتلر لاصابة في كاحله ولاعب الارتكاز المخضرم دواين وايد لمعاناته صعوبات في التنفس.

الى ذلك، تغلب ثاني ترتيب المنطقة الغربية سان انتونيو سبيرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 111-103.

الا ان مدرب الفائز غريغ بوبوفيتش لم يكن راضيا عن اداء فريقه وقال: “لم نلعب جيدا على مدى 48 دقيقة. لعبنا جيدا في الدقائق الاربع او الخمس الاخيرة فقط. لم نتبادل الكرةبطريقة جيدة، كان الامر مخيبا”.

وكان كاوهي ليونارد افضل مسجل في صفوف الفائز مع 32 نقطة، واضاف الفرنسي طوني باركر 18 نقطة.

وتمكن حامل اللقب كليفلاند كافالييرز من وقف سلسلة الانتصارات المتتالية لانديانا بايسرز عند سبعة، بفوزه عليه 132-117.

وسجل كل من كايري ايرفينغ وكايل كورفر 29 نقطة واضاف ليبرون جيمس 25 لكافالييرز الذي حقق فوزه الرابع تواليا.

ويتصدر كليفلاند ترتيب المنطقة الشرقية مع 36 فوزا و15 هزيمة، بينما تلقى انديانا خسارته الثالثة والعشرين في مقابل 29 انتصارا.

وواصل ميامي هيت سلسلة انتصاراته، ليحقق الثاني عشر تواليا بتغلبه على ميلووكي باكس 106-88، ويعادل اطول سلسلة انتصارات متتالية هذا الموسم، والتي سبق لغولدنستايت تحقيقها.

وتألق في المباراة حسن وايتسايد وسجل 23 نقطة ونجح في 16 متابعة، بينما خسر ميلووكي جهود جاباري باركر لاصابة بالتواء في كاحله في الربع الثالث، بعد تسجيله 14 نقطة.وخرج باركر من الملعب بمساعدة الطاقم الطبي.

وقال مدرب ميامي هيت اريك سوبلسترا: “بدايتنا السيئة في مطلع الموسم ساهمت في تماسك الفريق ذهنيا”.

في المقابل، توقفت سلسلة بوسطن سلتيكس عند 7 انتصارات متتالية بسقوطه امام ساكرامنتو كينغز 92-108 على الرغم من تسجيل نجم الخاسر ايزيا توماس 28 نقطة.

وتغلب ممفيس غريزليز على فينيكس صنز 110-91 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين في اواخر الربع الاخير.

وقام ديفن بوكر افضل مسجل في صفوف صنز بارتكاب مخالفة على احتياطي ممفيس تروي دانيالز قبل نهاية المباراة بدقيقة و10 ثوان، ما ادى الى عراك بين الاثنين تدخلت علىاثره مجموعة من لاعبي الفريقين، وقام دانيالز بدفع تايلر اوليس من فينيكس قبل تدخل الحكام والمدربين للتهدئة.

وبنتيجة ما حصل، طرد الحكم اوليس وزميليه ماركيز كريس ودانيالز

وسقط نيويورك نيكس امام لوس انجليس كليبرز 115-119 في امسية صاخبة على ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وتخللت المباراة حادثة في المدرجات كان محورها احد نجوم نيكس السابقين تشارلز اوكلي. فبعد تلاسن بينه وبين مالك النادي جيمس دولان، تم طرده واقتادته الشرطة الى خارجالملعب.

واعتبر متحدث باسم نيويورك نيكس ان أوكلي تصرف “بطريقة غير لائقة ومشينة” تجاه دولان، من دون اتضاح اسباب التلاسن.

ولا يزال رئيس نادي نيويورك نيكس فيل جاكسون، المدرب المخضرم السابق الذي احرز 11 لقبا في الدوري مع شيكاغو بولز ولوس انجليس ليكرز، يريد التخلي عن خدماتكارمليو انطوني رغم تسجيل الاخير 28 نقطة ضد كليبرز.

يذكر ان نيويورك خسر 22 مباراة من اصل 31 خاضها منذ كانون الاول، وهو ثاني اسوأ سجل في الدوري الامريكي.

وفي المباريات الاخرى، فاز واشنطن ويزاردز على بروكلين نتس 114-110 بعد التمديد، واتلانتا هوكس على دنفر ناغتس 117-106، وديترويت بيستونز على لوس انجليسليكرز 121-102، ويوتا جاز على نيو اورليانز بيليكانز 127-94، ومينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 112-1099.