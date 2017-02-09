الاتحاد الإسباني يصفع برشلونة بمدة إيقاف سواريز!!..

قرر الاتحاد الإسبانى لكرة القدم إيقاف مهاجم برشلونة لويس سواريز لمدة مباراتين، على خلفية طرده فى مباراة إياب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد والتى أقيمت على ملعب كامب نو وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 وتأهل البارسا بعد فوزه بمجموع المبارتين بنتيجة 3-2.

وكان سواريز حصل على إنذارين متتالين فى المباراة أولهما فى الدقيقة 87 والثانى فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء وبهذا سيغيب عن مباراة النهائى أمام ديبورتيفو ألافيس والتى ستقام فى الـ27 من أيار/ مايو المقبل، بعدما تغلب ألافيس على سيلتا فيغو فى مباراة نصف النهائى الثانية والتى أقيمت الأربعاء.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أوضح البيان الذى أصدره الاتحاد الاسبانى، أن سواريز لن يتعرض للإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط، بل سيغيب أيضًا عن أول مباراة فى الكأس من الموسم القادم بسبب بقائه على مقاعد الاحتياط بعد حصوله على البطاقة الحمراء وعدم خروجه من الملعب كما تنص القوانين التى تتعلق بحالات الطرد.

كما ألغت اللجنة البطاقة الصفراء التى حصل عليها الإسبانى سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة فى الدقيقة 90 أيضًا عندما اطاح بالكرة خارج الملعب لإضاعة الوقت.