كم مرتبة تقدم منتخب لبنان بتصنيف الفيفا؟..

تقدم منتخب لبنان مرتبتين بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وارتفع الى المركز 146، لشهر فبراير (شباط) 2017.

بدوره تقدم منتخب الكاميرون 29 مركزاً ليبلغ المرتبة 33، في التصنيف بعد تتويجه ببطولة الأمم الأفريقية في الغابون، بينما تقدمت مصر صاحبة الميدالية الفضية ودخلت ناديالمنتخبات الخمس والعشرين الأولى. حيث أصبحت مصر (23، +12) الفريق الأفريقي الأفضل ترتيباً.

تقدّمٌ ملحوظ حققه المتأهلان لنصف النهائي بوركينا فاسو (38، +15) وغانا (45، +9). كذلك الأمر بالنسبة لمنتخبات الدور ربع النهائي: جمهورية الكونغو الديمقراطية (37،+12)، المغرب (48، +9)، والغابون صاحبة الضيافة (87، +21).

أخذت النسخة الأحدث من الترتيب بعين الاعتبار نتائج إجمالي 60 مباراة، منها (32) في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية، و(15) في كأس أمريكا الوسطى، بالإضافة إلى(13) مباراة دولية ودية. وبفضل نتائج إيجابية في كأس أمريكا الوسطى 2017، حققت منتخب هندوراس تقدماً جيداً (114، +24) والسلفادور (114، +24).

ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها منتخبات القارة السمراء وأمريكا الوسطى في الأسابيع المنصرمة، إلا أن قائمة الخمسة الكبار لم يطرأ عليها أي تغيير في التصنيف الشهري،وبقيت مكوّنة على التوالي من: الأرجنتين ثم البرازيل فألمانيا تليها تشيلي وبلجيكا. بينما تقدمت فرنسا (6، +1) متجاوزة كولومبيا (7، -1). كما يجدر التنويه بالمنتخبات الخمسةالتالية التي حققت أفضل تصنيف في تاريخها: بولندا (14، +1)، بيرو (18، +1)، أيسلندا (20، +1)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (37، +12)، كوراساو (73، +2).